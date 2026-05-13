La diputada local Xóchitl Contreras encabezó uno de los festejos más grandes y emotivos del Día de las Madres en Ciudad Juárez, reuniendo a mil mujeres juarenses en una celebración que destacó por su cercanía, alegría y reconocimiento al esfuerzo diario de las madres de familia.

En un ambiente de unidad, entusiasmo y reconocimiento, la diputada Xóchitl Contreras celebró a mil madres juarenses en un magno festejo organizado con motivo del Día de las Madres, consolidando un evento sin precedentes que reunió a mujeres de distintos sectores de la ciudad en una tarde llena de convivencia, música, regalos y momentos especiales.

El evento reflejó la gran convocatoria y cercanía que mantiene la legisladora con las familias juarenses, quienes abarrotaron el recinto para compartir una celebración preparada especialmente para reconocer el amor, sacrificio y fortaleza de las madres de familia.

Durante la convivencia estuvo presente el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla quien acompañó a la diputada en esta importante celebración y convivió de manera cercana con las asistentes, fortaleciendo el mensaje de unidad y trabajo cercano con las mujeres de Ciudad Juárez.

“Las mamás juarenses merecen todo nuestro reconocimiento, cariño y respeto. Hoy vivimos una gran fiesta llena de alegría y emoción junto a mil mujeres trabajadoras, valientes y entregadas a sus familias. Este evento fue preparado con mucho corazón para agradecerles todo lo que hacen todos los días”, expresó la diputada Xóchitl Contreras.

La legisladora destacó que este tipo de actividades no solo representan una celebración, sino también un espacio de cercanía y convivencia con las familias juarenses, donde las mujeres puedan sentirse escuchadas, valoradas y acompañadas.

“Queremos seguir construyendo comunidad, fortalecer el tejido social y mantenernos cercanos a las familias. Las madres son el motor de nuestros hogares y reconocerlas también es reconocer el enorme papel que desempeñan en nuestra sociedad”, afirmó.

Asimismo, Xóchitl Contreras agradeció la presencia del alcalde Marco Bonilla señalando que su participación refleja el cariño y compromiso que existe con las mujeres juarenses.

“Le agradezco a Marco Bonilla por acompañarnos en esta gran celebración. Su presencia fue recibida con mucho entusiasmo por las asistentes y demuestra el compromiso de seguir trabajando cerca de la gente”, señaló.

Por su parte, Marco Bonilla reconoció la energía, fortaleza y calidez de las mujeres juarenses, destacando la importancia de seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia familiar y la unión social.

Entre aplausos, abrazos y muestras de cariño, las asistentes disfrutaron de una tarde memorable que dejó en claro la magnitud de un evento organizado para reconocer a quienes todos los días sostienen a las familias juarenses con amor, esfuerzo y dedicación.

Finalmente, la diputada Xóchitl Contreras reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con las mujeres de Ciudad Juárez, impulsando acciones, apoyos y espacios que dignifiquen su esfuerzo y contribuyan al bienestar de las familias juarenses.