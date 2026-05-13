La afición juarense respaldará en todo momento a los Indios de Juárez de beisbol, equipo que tiene como meta conquistar el bicampeonato de la Liga Estatal de Beisbol, expresó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante la fotografía oficial de la temporada 2026.



El alcalde acudió al Centro Municipal de las Artes, donde convivió con los jugadores y saludó al manager Pablo “Pistolero” González, a quien reconoció por el campeonato obtenido en 2025, logro con el que los Indios terminaron con una sequía de títulos de 25 años.



Durante el encuentro, Pérez Cuéllar destacó la importancia del triunfo conseguido la temporada pasada, aunque señaló que ahora la novena fronteriza enfrenta un nuevo desafío al buscar nuevamente el campeonato estatal.

Comentó que para esta temporada se percibe un equipo sólido y una directiva bien organizada, situación que genera confianza entre la afición para pensar en otro año exitoso para la escuadra juarense.



También resaltó que los Indios contarán con el respaldo de la afición hasta el último out de cada partido y aseguró que el estadio volverá a lucir lleno de familias y seguidores que observarán a un equipo fortalecido con nuevos jugadores.



El Presidente Municipal reiteró que la novena indígena sabe que siempre tendrá el apoyo de Ciudad Juárez, ya que jugar en casa representa una gran fortaleza para el equipo, porque la casa pesa y pesa mucho.