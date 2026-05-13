El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, refrendó su compromiso para apoyar las causas enfocadas en la protección y bienestar de infantes y adolescentes, durante la presentación del libro “Guía para acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. El andar de Casa Amiga”.



Durante el evento, el alcalde destacó que esta publicación representa un puente entre la experiencia de quienes atienden casos de violencia sexual de manera cotidiana y el conocimiento académico que fortalece las capacidades institucionales.



La obra fue desarrollada a lo largo de casi tres años y reúne experiencias derivadas de dos décadas de trabajo.



El texto fue elaborado por las investigadoras Ana Laura Ramírez Vázquez, Julia Monárrez Fragoso y Luciana Esther Ramos Lira, con el respaldo de El Colegio de la Frontera Norte.



Pérez Cuéllar comentó que esta guía podrá convertirse en un referente no solo para Ciudad Juárez, sino también para otras regiones del país interesadas en fortalecer la atención y acompañamiento a víctimas de violencia sexual.



El edil expresó que la publicación será una herramienta de gran valor para fortalecer la capacitación de quienes trabajan en la prevención y atención de este tipo de violencia, ya que actuar con sensibilidad y preparación puede generar una diferencia profunda en la vida de niñas, niños y adolescentes.



También reconoció el trabajo realizado por Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C. y de las personas comprometidas con la atención de sectores vulnerables.



El Presidente Municipal reiteró que la administración continuará respaldando a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas, al considerar fundamental apoyar a quienes cuentan con experiencia y conocimiento en la atención integral de las víctimas.



Lydia Cordero, directora ejecutiva de Casa Amiga, explicó que la guía busca visibilizar que cada niña, niño y adolescente enfrenta y sana el trauma de manera distinta, por lo que resulta indispensable creer en sus testimonios y experiencias.



Comentó que reconocer la violencia ayuda a romper el aislamiento que los agresores intentan imponer sobre las víctimas, situación que continúa presente en muchos de los casos que acompañan diariamente.



El documento ofrece herramientas éticas, humanas y especializadas para quienes brindan acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.



Además, destacó que la guía está dirigida tanto a personas con experiencia en el tema como a estudiantes, profesionistas, organizaciones e instituciones interesadas en aprender nuevas formas de acompañamiento y atención.