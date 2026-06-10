En el marco de las actividades de ONU Turismo en Toledo, España, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, sostuvo encuentros de trabajo con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, así como con representantes y ministros de turismo de España, China y Jamaica, con el objetivo de revisar las actividades del sector, las políticas turísticas y los detalles del Congreso Internacional de ONU Turismo, en el que México será anfitrión el próximo mes de septiembre.

Durante la agenda internacional, De la Torre destacó que México atraviesa un momento estratégico para el turismo mundial, no sólo por su riqueza cultural, gastronómica, natural e histórica, sino por la fuerza de los negocios y empresas familiares que sostienen la experiencia turística en cada destino: hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercios, transportistas, artesanos y prestadores de servicios.

Como miembro afiliado del comité de ONU Turismo, CONCANACO SERVYTUR participa activamente en los espacios internacionales de diálogo, cooperación e innovación para construir un turismo más sostenible, accesible, incluyente y generador de bienestar. Esta presencia permite llevar la voz del comercio, los servicios y el turismo de México a las mesas donde se discuten las tendencias que definirán el futuro del sector a nivel global.

“México está de moda, pero el reto es que esa visibilidad internacional se traduzca en bienestar para las familias, más ventas para los negocios locales y mayor prosperidad compartida en las comunidades”, señaló Octavio de la Torre.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR subrayó que haber logrado en conjunto con SECTUR FEDERAL y CDMX ser sede de un encuentro internacional de ONU Turismo que por primera vez llega al continente americano representa una oportunidad para proyectar al país, fortalecer la cooperación con organismos multilaterales y abrir nuevas rutas de colaboración con países estratégicos como España, China y Jamaica, que cuentan con experiencias relevantes en promoción, conectividad, innovación, inversión turística y desarrollo de destinos.

En ese sentido, señaló que la Confederación trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo federal, con ASETUR y con las cámaras empresariales del país para impulsar estrategias como La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, así como programas de promoción, digitalización y articulación territorial que permitan que la derrama turística llegue a empresas de todos los tamaños.

Durante los encuentros se abordaron temas como sostenibilidad, innovación, turismo comunitario, formación de capital humano, promoción internacional, accesibilidad y fortalecimiento de las cadenas de valor turísticas. De la Torre destacó que las políticas públicas del sector deben considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que todos los días atienden al visitante y generan empleo desde el territorio.

“Desde México queremos aportar una visión clara: el turismo no sólo se mide por llegadas, ocupación o derrama; se mide por su capacidad de transformar vidas, abrir oportunidades y fortalecer la economía local. La agenda internacional debe escuchar a quienes sostienen cada destino: las y los empresarios que todos los días levantan la cortina”, afirmó.

Finalmente, CONCANACO SERVYTUR refrendó su compromiso de acompañar las políticas de turismo responsable, sostenible, accesible e incluyente impulsadas por ONU Turismo, así como de seguir trabajando para que México se consolide como uno de los destinos más competitivos, auténticos y admirados del mundo.

La Confederación reiteró que el turismo nacional debe convertirse en una palanca de justicia económica, desarrollo regional y prosperidad compartida, para que cada visitante que llegue a México se traduzca en oportunidades para las familias, las comunidades y los negocios que dan identidad a nuestro país..