Fallece la actriz y directora Karina Duprez, figura destacada de las telenovelas mexicanas

El mundo del espectáculo despidió este miércoles a la actriz y directora Karina Duprez, quien murió a los 79 años. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales, donde lamentó la pérdida de una artista con una trayectoria fundamental en la televisión mexicana.

Duprez desarrolló una amplia carrera tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Como actriz participó en telenovelas que marcaron época, entre ellas Rosa Salvaje, Mundo de juguete y La fuerza del amor, producciones que la convirtieron en un rostro familiar para el público.

Además de su faceta como intérprete, destacó como directora de escena en melodramas que alcanzaron gran éxito en la televisión nacional. Entre ellos se encuentran La Usurpadora, Sortilegio y múltiples episodios de La rosa de Guadalupe, donde consolidó su talento y reconocimiento en el medio.

Karina Duprez provenía de una familia estrechamente vinculada al arte. Era hija de la primera actriz Magda Guzmán y madre de la actriz Magda Karina, mientras que su nieto, el actor Chris Pazcal, compartió un mensaje emotivo tras su fallecimiento, recordándola con cariño y agradecimiento.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte, aunque su partida ha generado numerosas muestras de afecto y despedida por parte de colegas y seguidores.

La muerte de Karina Duprez representa el cierre de una carrera que influyó en varias generaciones de actores y directores, dejando un legado perdurable en la industria de las telenovelas mexicanas.