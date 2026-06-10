La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, anunció en rueda de prensa la realización de “Aventura en Rosales”, una competencia de ciclismo de montaña que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el Pueblo Tradicional de Rosales.

El evento espera reunir a más de 300 ciclistas, quienes recorrerán senderos, cuerpos de agua y escenarios naturales característicos de la región, en una experiencia que combinará deporte, naturaleza y turismo de aventura.

Además de representar un reto deportivo para las y los participantes, “Aventura en Rosales” busca posicionar al Pueblo Tradicional de Rosales como un destino para el turismo deportivo y de naturaleza, promoviendo la llegada de visitantes y fortaleciendo la actividad económica local.

La competencia forma parte del calendario oficial de FITA Chihuahua 2026, programa que este año celebra su 30 aniversario como uno de los principales impulsores del turismo de aventura en el estado, mediante actividades deportivas, recreativas y de contacto con la naturaleza en distintas regiones de Chihuahua.

La Secretaría de Turismo reafirma su compromiso de impulsar eventos que promuevan los destinos turísticos del estado, fortalezcan la práctica deportiva y generen beneficios económicos para las comunidades sede.

El calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 puede consultarse en:

https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026. Para más información, consulte las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.