—Se queda Duarte en la cárcel; todo el peso de la justicia

—Más tensión a productores por entrega de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum anduvo este fin de semana por tierras fronterizas con tal sigilo que, si no fuera por los videos virales y algún que otro reel, algunos hubieran creído que se trataba de una operación secreta de la Cuarta Transformación.

Según trascendió la discreción fue producto del miedo a los productores y a los reclamos del pueblo bueno y sabio… porque cuando el pueblo anda bravo, ni la mañanera lo apacigua.

Entre los eventos estelares de la presidenta destaca, la inauguración del flamante Centro LIBRE donde la promesa es que las mujeres pueden ser lo que quieran… siempre que no quieran ver obras de infraestructura, porque de eso sí, ni rastro.

También entregó tierras a los Ódami, que la verdad, ya les tocaba justicia tras años de esperar a que la 4T les hiciera caso.

Y por si faltara show, la gira incluyó a los nuevos estudiantes del CBTIS 291, el nuevo hospital del IMSS donde Sheinbaum se dejó caer “por sorpresa” para checar el medicamento (spoiler: dicen que cada día va mejorando el abasto… dicen), y hasta se puso los guantes con “La Bonita” Fernández para mostrar que la pelea por la popularidad sigue en pie, aunque sea en forma de reel y likes.

Pero, como bien dice el dicho juarense: “Mucho alboroto y pocas nueces.” Porque, aunque la vista y los eventos sonaron bonitas, los proyectos de infraestructura y obras nomás no se ven.

Del Polo de Desarrollo de Gerónimo, ni pío. Tanto que lo cacarearon en la Mañanera y ahora ni una barda se asoma, mucho menos una obra de esas que se ven desde el avión. ¿Será que la transformación es tan profunda que es invisible al ojo humano?

La raza juarense, que no se chupa el dedo, ya empieza a murmurar que de promesas estamos llenos, pero de avances, vacíos. La percepción ciudadana anda entre la esperanza y el escepticismo.

************

El caso de César Duarte sigue dando de qué hablar y, la verdad sea dicha, hay quienes piensan que el gobierno se está poniendo creativo con la justicia.

Para muestra, el traslado del exgobernador chihuahuense al famoso penal del Altiplano, que, siendo honestos, no parece más que una jugada dramática, casi de película. ¿No habría sido suficiente con mandarlo al Reclusorio Norte de la CDMX, como a tantos otros? Pero no, parece que aquí lo de menos es la eficiencia y lo demás, el mensaje.

Y es que, a partir del sábado, la batuta de la administración de justicia en este caso la lleva ni más ni menos que la nueva inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum. ¿Casualidad o causalidad? El timing no puede pasar desapercibido, sobre todo porque en el ajedrez político nada es gratuito.

Queda claro que en la 4T se juegan todas las cartas, y el expediente de Duarte bien podría convertirse en moneda de cambio, o en bomba política lista para detonar… ¿en 2027, tal vez?

Así es esto del segundo piso de la Cuarta Transformación: entre expedientes que van y vienen, decisiones que parecen castigos ejemplares, pero huelen a cálculo político, y libertades que se manejan al gusto del guion.

Desde ya, varios estarán tomando nota del comportamiento y las lealtades partidistas, porque en este juego, lo que menos importa es la justicia y lo que más, el control.

**********

Mientras los múltiplemente mencionados por corrupción de color guinda seguirán haciendo de las suyas.

En cuanto a Duarte, lo más probable es que le imputen el delito de lavado de $74 millones de pesos, cantidad que también está relacionada con otro proceso por $96 millones. Es justo por estos montos que fue encarcelado en Miami y posteriormente deportado; o sea, doble juicio por el mismo dinero.

A Duarte ya le dictaron vinculación a proceso; de aquí en adelante, parece que la consigna es: “¡Todo contra los opositores y los prianistas!”. Nada para los guindas que están más llenos de piojos.

***********

México está a punto de soltarle a Estados Unidos la friolera de 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de este lunes 15 de diciembre.

Y mientras allá del otro lado de la frontera preparan sus cubetas, aquí en Chihuahua el ambiente se está poniendo más seco que el humor de un diputado en lunes.

Resulta que las presas de La Boquilla y El Granero van a ser las encargadas de poner el agua para cumplir con la cuota internacional. Y sí, la cosa está que arde entre los agricultores de nuez y los ganaderos, quienes ya levantaron la voz porque dicen que, si de por sí el campo está de capa caída, ahora les quieren quitar la poca agua que les queda.

El asunto no es menor: el tema del agua siempre ha sido pólvora pura en el norte y ya se ha visto otras veces que los productores no se quedan callados.

¿Aguantarán vara esta vez los chihuahuenses o veremos otro episodio digno de serie de Netflix, con bloqueos y manifestaciones? Porque si algo sabe hacer el campo mexicano, es defender lo suyo, y más cuando sienten que les están jugando chueco.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, más de uno en Palacio Nacional seguro está cruzando los dedos para que la bronca no se haga tan grande que termine salpicando hasta el Zócalo.

**********

La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, ahora anda en vueltas y rebotes por una pensión vitalicia que le fue otorgada tras el fallecimiento de su esposo, pero que Pemex dice que se la dieron chueca.

Que si fue suicidio, que si fue accidente, que si el seguro de vida… ¡un relajo el que se armó con el tema!

La cosa es que la FGR le quiere echar el guante a Casar por presunto uso ilícito de atribuciones, mientras que los de Pemex, ni cortos ni perezosos, exigen que le regresen más de 31 millones de pesos.

Por supuesto, Casar no se quedó cruzada de brazos y promovió un amparo para seguir cobrando la pensión, aunque el juicio medio se resolvió cuando le restablecieron los pagos. Ahora, ella sigue en la pelea con un recurso de revisión en tribunales laborales de la CDMX. Esto ya parece lucha libre, pero sin máscaras.

Pero como el caso se puso candente en redes sociales, Ernestina Godoy y su equipo, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, recibieron críticas de todos lados. Tanto, que ya están pensando en salirse del pleito, pero antes quieren pasarle la bolita a Alejandro Gertz “Mañero”, para que si truena, no les salpique a ellos. Eso de deslindarse es deporte nacional.

Lo que queda clarísimo es que, mientras tanto, el aparato sigue activo contra los opositores y los priistas de capa caída.