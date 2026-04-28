–César ve frustrado su anhelo de gobernar la capital

–Se disloca la pre elección del PAN en municipio de Chihuahua

–Andrea lanza dardos en “Café Milenio” contra Cruz Pérez Cuéllar

La presión desde Palacio Nacional estuvo tan dura sobre Maru Campos, que al final la gober no tuvo de otra más que entregar la cabeza de su amigo el fiscal, César Jáuregui.

El culebrón del caso de los agentes de la CIA que pisaron suelo chihuahuense para participar en operativos oficiales trae muy agobiada a la gobernadora, que no le quedó de otra más que soltar a Jáuregui, con tal de calmar las aguas y ver si así se recompone su imagen ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y como suele pasar en estos casos, el hilo se rompió por lo más delgado; y aquí el que estaba más flaco que perrito callejero fue César Jáuregui. La presidenta mantuvo la presión y, en poco tiempo, la salida de Jáuregui fue inevitable.

Los rumores sobre su salida comenzaron a circular en medios nacionales desde el día siguiente a los lamentables acontecimientos en la sierra; posteriormente se intensificaron, y ayer, ocurrió lo que todos ya anticipaban.

En la edición anterior de Cañonazos mencionamos la posible renuncia de César Jáuregui, la cual finalmente se concretó este lunes por la tarde. Después de que la presidenta Claudia Sheibaum sentenciara en la mañanera que:

“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra, o fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad”, sentenció. La presión a todo lo que da.

La declaración de la presidenta no fue cualquier cosa; más bien, parecía que esperaría en el sillón comiendo palomitas, y así hacer valer su discurso de que en México no se mete nadie y que la soberanía no es negociable.

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La destitución de César Jáuregui de la Fiscalía va a provocar un reacomodo significativo en el pre proceso interno de selección del PAN en la ciudad de Chihuahua, ya que el exfiscal lideraba las encuestas para ser el candidato a la presidencia municipal de la capital.

En la política hay personajes que sueñan con ocupar los escaños más altos del poder llámese presidente de la república, gobernador, senador, diputado, o presidente municipal, pero por azares del destino nunca lo logran.

César Jáuregui es uno de esos personajes que han albergado el anhelo de convertirse en presidente municipal, objetivo que hasta el momento no ha logrado alcanzar. En primer lugar, buscó la alcaldía de Juárez, pero no obtuvo el triunfo, y actualmente sus aspiraciones de gobernar la ciudad de Chihuahua se desvanecen.

Sin duda, en Acción Nacional hay más de uno con sentimientos encontrados ante lo sucedido: por un lado, sienten tristeza por el difícil momento que enfrenta su líder, la gobernadora; pero por otro, ven con optimismo la oportunidad de avanzar en sus aspiraciones políticas para la presidencia municipal de Chihuahua.

Cabe destacar que la diputada federal Manque Granados aprovechó la coyuntura para manifestar su interés en encabezar la candidatura del PAN en la ciudad de Chihuahua, expresó públicamente su disposición a participar en el proceso interno de selección.

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Tras la conferencia de prensa donde César Jáuregui anunció su renuncia a la Fiscalía General de Chihuahua y en donde reconoció errores en el manejo de la información sobre el accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses en la sierra, la gobernadora fue exonerada de acudir al Senado para rendir cuenta sobre este asunto.

Tal parece que los senadores de Morena estaban esperando la renuncia de Jáuregui para enviar el oficio en donde notificaron a la gobernadora la suspensión de la reunión.

Todo apuntaba que Campos sí iba a llegar al Senado este martes 28 de abril para platicar con los senadores y darles el chisme completito sobre la bronca de los agentes de la CIA que anduvieron chambeando en Chihuahua, pero no ocurrirá.

Así que los senadores Javier Corral Jurado y Juan Carlos Loera se quedarán con las ganas de soltarle en la cara a la mandataria estatal toda la artillería que traían preparada en su contra.

Vale destacar que ayer, en los pasillos del palacio estatal, los reporteros le cayeron a Maru Campos con todo y la cuestionaron sobre el escándalo, pero la gobernadora salió más escurridiza que pez en el agua: nomás dijo que está bajo investigación y que, por ahora, no soltará prenda.

Eso sí, dejó claro que a Chihuahua le queda gobernadora para rato y que no piensa soltar la lucha contra el narco, así que, según ella, los chihuahuenses pueden dormir tranquilos… por lo menos esa noche.

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A la senadora con licencia Andrea Chávez no le tembló la mano y fiel a su estilo belicoso le dio cafecito bien cargado a su colega de partido Cruz Pérez Cuéllar durante una entrevista que ofreció en el programa “Café Milenio”.

A pregunta expresa de su relación con el alcalde de Juárez soltó la bomba: “somos blanco y negro”, así, sin medias tintas ni filtro, dejando claro que lo suyo con Pérez Cuéllar es una lucha a muerte.

Ya todos sabemos que Andrea y Pérez Cuéllar están en guerra abierta por la candidatura de Morena a la gubernatura, así que cada vez que tiene oportunidad frente a cámaras y micrófonos, Andrea no duda en soltarle toda la artillería y lanzarle sus mejores dardos.