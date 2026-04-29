–Calla la presidenta ante cancelación de visas láser

–Gober batea a Corral y a Juan Carlos Loera

La bronca entre la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos está que arde, y no hay quien se pierda el último chisme de esta parodia política. Es el tema del momento, y todos quieren saber cómo termina este agarrón de miedo.

Ayer, la mañanera siguió convertida en tribunal, la presidenta no soltó la crítica, mantuvo la mano dura sobre la gobernadora, como si se tratara de un juicio público.

Cada movimiento, cada declaración, cada omisión de Maru Campos fue revisada y cuestionada en vivo y a todo color por Shinabaum. Ni la renuncia de Jáuregui parece servirle de atenuante a la presidenta. No le fue suficiente, quiere más.

Así que determinó que la FGR también le entra al show, por lo que ordenó iniciar las investigaciones sobre el narcolaboratorio y sobre los agentes de la CIA que participaron en los operativos.

Pero lo que llama la atención es que, mientras la carpeta de investigación llega a la Fiscalía General de la República, en el gabinete de seguridad, ni Omar García Harfuch, ni el general Trevilla saben nada, ni los 40 soldados miraron a los cuatro gringos de la CIA.

Lo más irónico del asunto es ver cómo, por un lado, en la mañanera se exige transparencia absoluta en Chihuahua, pero la presidenta esquiva cualquier respuesta cuando se le pregunta su opinión sobre el retiro de la visa láser al gobernador de Sinaloa, Raúl Rocha.

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Por otro lado, la Cancillería Mexicana mandó una nota diplomática a la Embajada estadounidense, la cual respondió que quieren respetar la ley.

Sin embargo, el presidente Donald Trump echa leña al fuego diciendo que México está perdido y sólo Estados Unidos puede salvarlo del narcotráfico.

La respuesta de la presidenta Claudia Shienbaum fue la misma que ha venido repitiendo cada vez que se toca el mismo tema: la soberanía se respeta, y en México el único que manda es el pueblo bueno y sabio.

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Mientras tanto, en el Senado, los de Morena y sus aliados se quedaron con las ganas de echarle montó para linchar a la gobernadora Maru Campos, quien decidió no acudir a la “cordial” invitación que le habían extendido.

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que llevar este asunto al Senado no es más que un espectáculo, un verdadero circo montado para sacar provecho electoral rumbo al 2027.

La verdad, nadie quiere perder la oportunidad de sacarle jugo electoral al escándalo, entre ellos el senador paseño Javier Corral Jurado y Juan Carlos Loera de la Rosa, quienes se quedaron con las ganas de lanzarse contra la gobernadora.

Maru Campos, en vez de caer en la trampa, bateó la invitación y arma su propio equipo de investigación. Y mientras unos buscan lincharla, otros cierran filas para defenderla.