–No ven la hora de partida de Quiroz de la secretaría de la Sección 42

–El profe Pacheco es el gallo por vencer en lo Sección 42 del SNTE

En plena tormenta de acusaciones de “narco partido”, Morena no se anduvo con rodeos y llevó a cabo su Congreso Nacional, donde la mera mera cúpula se aventó el nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como presidenta nacional del partido, y además fue por unanimidad, pa’ que no quedara duda.

Para alguno que otro el ambiente era más de nerviosismo, y no era para menos pues en las redes y en los medios las acusaciones de narcos retumbaban más fuerte que el mariachi en Garibaldi.

Mientras la plana mayor del partido buscaba lucirse en su convención, los gringos les respiraban en la nuca a varios, empezando por el gobernador Raúl Rocha, con investigación de por medio y miradas inquisidoras de propios y extraños.

Pero ya se sabe, en el manual moreno, la mejor defensa siempre será el ataque (o de plano la negación), así que la estrategia fue la de siempre: llamado a la unidad, abrazos a la presidenta y ni una palabra más de los señalamientos.

Por la pasarela de suspirantes a gobernadores de las 17 gubernaturas que están en juego destacó el juarense Cruz Pérez Cuéllar y por supuesto Andrea Chávez, siempre muy sonrientes, aunque por dentro ya se andan dando codazos por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

El alcalde y la senadora con licencia no se perdieron el evento, saben que en Morena el que no se ve, no existe, y que el Congreso Nacional era el escenario perfecto para hacerse sentir y para saludar a los “que habrán de influir en la elección de candidatos” y, de paso, dejarle claro a Ariadna que ellos no están para quedarse sentados.

Eso sí, entre abrazos y discursos de unidad, todos pretendían ignorar las acusaciones que pesan en algunos de sus correligionarios, pero la verdad es que Morena tiene más grietas que la carretera de Juárez a Chihuahua.

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El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz, mejor conocido entre el gremio como el “profe tibio”, se aventó la puntada de mandar un oficio donde, según él, hace peticiones al gobierno estatal.

El profe pretende engañar a alguno que otro, pero su reputación de ser aliado del gobierno le precede, y no es para menos: siempre ha estado del lado de los intereses gubernamentales, aunque en el discurso salga con que defiende al magisterio.

Mientras por un lado presume que busca la estabilidad de Pensiones Civiles del Estado y mejores condiciones laborales, por el otro tolera la intromisión de Hacienda y la ineficacia de funcionarios que entorpecen las soluciones reales.

Sus palabras sobre “rescatar” la PCE y lograr la autonomía de la SEyD suenan bien en el papel, pero en la práctica, parece que Quiroz sigue más preocupado por no incomodar a sus amigos en el poder que por defender a sus agremiados.

Y si hablamos de justicia social y equidad, el pliego de peticiones que presentó parece más una lista de buenos deseos que verdaderas exigencias.

Ojalá el profesor Quiroz deje la tibieza y se ponga la camiseta, porque de seguir así, el magisterio seguirá esperando respuestas… y él solo seguirá sumando oficios y discursos vacíos.

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Por cierto, en la Sección 42, los profes ya andan muy movidos haciendo grilla para renovar el comité directivo que por ahora encabeza el profe Manuel Quiroz.

Hasta el momento son cuatro maestros los que han levantado la mano para entrar en el proceso de renovación de la nueva directiva.

Se trata de Fernando Pacheco Parra, Edgar Ramos Fierro, Martín Campoy y Marcos de la Cruz, y según dicen los profes más enterados Pacheco es el más popular entre los maestros.

Por cierto, en la Sección 42 ya se siente el ambiente calientito porque los profes andan a todo lo que da armando grilla para ver quién se queda con el timón del comité directivo, que por ahora mal pilotea el profe Manuel Quiroz.

Hasta ahora, cuatro maestros ya alzaron la mano y se apuntaron para entrarle al quite en la renovación de la directiva.

Son Fernando Pacheco Parra, Edgar Ramos Fierro, Martín Campoy y Marcos de la Cruz; y dicen los que saben, que entre el magisterio el gallo a vencer es Pacheco, quien trae buena fama y más de un aliado en los pasillos.

Ya casi sale la convocatoria y la verdad es que la raza magisterial anda más que lista para que el profe Quiroz se despida. Dicen que en su gestión nomás no se vio el apoyo al gremio, y muchos esperaban que Manuel sacara la casta, pero ha quedado a deber.