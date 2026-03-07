Ciudad Juárez, Chih., 7 de marzo de 2026.- Diputadas y diputados de morena acudieron a Ciudad Juárez para respaldar la exigencia de organizaciones civiles que demandan hacer efectiva la elección directa de regidores, durante la audiencia pública organizada por la 68 Legislatura del Congreso del Estado denominada “En relación con la Elección Directa de Regidurías en el Estado de Chihuahua”.

La audiencia fue solicitada por la organización de la sociedad civil Plan Estratégico de Juárez y reunió a ciudadanos interesados en fortalecer la participación democrática en los municipios del estado.

Durante el encuentro, representantes ciudadanos señalaron la ausencia de diputados del PAN, quienes no acudieron a dialogar con la comunidad juarense sobre un tema que ya se encuentra establecido tanto en la Constitución como en la ley electoral estatal.

Abelamar Chacón, representante de Plan Estratégico de Juárez, subrayó la importancia de que los legisladores escuchen directamente a la ciudadanía, especialmente en un municipio que concentra casi la mitad del padrón electoral del estado, como lo reconoció la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, quien sí participó en el ejercicio público.

“Vamos a tener otros dos momentos, otras dos audiencias: el próximo miércoles 11 en la ciudad de Chihuahua y el miércoles 18 en la ciudad de Cuauhtémoc. Espero que ahí sí lleguen los diputados que se han resistido en los últimos dos años a que las personas podamos ejercer este derecho, que insisto, está en la Constitución y ya en la ley electoral del Estado”, expresó.

Por su parte, la diputada juarense de morena, Elizabeth Guzmán Argueta, explicó a los asistentes que la bancada del PAN presentó recientemente una iniciativa para derogar los artículos que permitirían avanzar en la elección directa de regidores.

“El 13 de febrero la bancada del PAN presentó una iniciativa para derogar dos artículos que ya son ley vigente y respecto de los cuales existe una omisión legislativa. Es importante decirlo con claridad: el PAN y sus aliados se están echando para atrás.

Este retroceso es lo que obligó a la ciudadanía a exigir su derecho a una audiencia pública. Celebro que hoy estemos aquí escuchando directamente a la gente”, señaló.

La presencia de la bancada de morena en esta audiencia pública fue destacada por los asistentes como una muestra de apertura al diálogo y de compromiso con la participación ciudadana.

A la audiencia acudieron las diputadas Liliana Medina Mota, Magdalena Rentería y María Antonieta Pérez Reyes, así como los legisladores Óscar Avitia Arellanes y Pedro Torres Estrada, quienes escucharon los planteamientos de la ciudadanía y reiteraron su disposición para impulsar mecanismos que fortalezcan la democracia municipal.

Asimismo, la legisladora Jael Argüelles, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, coincidió con los asistentes en que es momento de transformar la forma en que se elige a los representantes en los cabildos.

“Es esencial abrir un panorama distinto, en el que los regidores no sean únicamente acompañantes políticos del presidente o presidenta municipal, sino representantes que construyan compromisos y votos de confianza con la ciudadanía”, expresó.

Durante la audiencia se informó que aún se realizarán dos encuentros más organizados por el Congreso del Estado para continuar escuchando a la población: el 11 de marzo en la ciudad de Chihuahua y el 18 de marzo en Cuauhtémoc.

También se advirtió que el proceso deberá resolverse antes del mes de julio próximo, fecha límite para que pueda aplicarse lo acordado por todas las fuerzas políticas en 2023 y permitir que la ciudadanía elija directamente a sus regidoras y regidores en cada municipio