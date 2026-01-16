Regidores de la Comisión de Obras Públicas solicitaron la participación del director general de esa dependencia para que presentará un informe sobre la pavimentación en la ciudad.



El director, Daniel González García, informó ante el regidor y coordinador, José Eduardo Valenzuela Martínez, así como a las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Luz Clara Cristo Sosa, que durante el año 2024 se pavimentaron 43 calles completas y en el 2025 fueron 18



“Una calle completa, es donde no existía absolutamente nada de banqueta, ni de rollo vinculante, por lo cual en casos como estos se construyen rampas, banquetas, bolardos y si no tienen, se instala alumbrado público, además de que se hacen con concreto hidráulico, lo que sí da un plus muy importante para la plusvalía de la colonia donde se hace la obra.



Dijo que se construyeron menos calles, pero en cuestión de inversión, las cantidades fueron muy similares.



En cuanto a las calles donde se trabaja en este momento, se encuentra la Efraín González Luna, Irving Flores, Fernando Villalobos, 15 de Septiembre, Adalberto Gaytán, Ejido Parritas, Soja, Isla Canarias, Francisco Villa, Puerto Guaymas y Rivera del Cubilete.



En lo que se refiere al bacheo, dijo que durante el año pasado se taparon 27 mil, además de que se está dando mantenimiento a las calles para evitar que se presenten estos daños en un tiempo más prolongado.



Agregó que este Gobierno lleva cuatro años dando mantenimiento a las calles para con esto evitar que se presenten los baches más pronto.



Aunado a eso, dijo que se ha continuado con el fresado y recarpeteo, que también es un mantenimiento que ayuda a la buena conservación de las vialidades.



Agregó que con el tema del Repuve se logró una bolsa de 416 millones de pesos y con dicho monto se atendió 120 calles de gran importancia para la ciudad.