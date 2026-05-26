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Arrestan a tres masculinos en NCG con droga y armas

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, implementaron un operativo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones permanentes para localizar vehículos con reporte de robo, personas con órdenes de aprehensión, detectar y asegurar droga y armas de fuego.

Las acciones ministeriales se realizaron en la calle Pino, entre las avenidas Tecnológico e Industrial, en donde revisaron números de serie de automotores y las identidades de los tripulantes para conocer si contaban con algún mandato judicial.

Como resultado del operativo, en el citado lugar detuvieron a las siguientes personas:

Jorge Manuel F. C., de 43 años, quien traía entre sus pertenencias 4.6 gramos de cristal, asegurándole un vehículo Nissan, línea Altima, modelo 2008, que no tenía placas de circulación.

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Octavio R. V., de 55 años, fue arrestado por posesión de .6 gramos de cristal, de igual forma se le aseguró un vehículo tipo pick up, marca Dodge, line Dakota, color gris, modelo 1995, sin placas de circulación.

Mientras que, a Jesús Iván H. H., de 30 años de edad, lo detuvieron en la calle Plan Alemán y Constituyentes de 1917, de la colona Burócrata, por posesión de 23.1 gramos de mariguana, asegurándole una motocicleta de la marca Honda, color guinda, sin placas de circulación.

Con acciones como éstas para inhibir los delitos, realizar detención en términos de flagrancia, retirar polarizado indebido de los vehículos, búsqueda de personas con orden de aprehensión y vehículos con reporte de robo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, se garantiza la paz y se brinda seguridad a las familias.

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