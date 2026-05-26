La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informa a la ciudadanía que, debido al reemplazo del equipo en el pozo 206, se presentará baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable del martes 26 hasta el jueves 28 de mayo, en la colonia Simona Barba, como parte del mantenimiento preventivo para temporada de calor.

Las labores se realizarán en el pozo ubicado en la calle Mesa Central y Justina Almada de Urrea, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio para las familias de la zona.

La hora de suspensión es el martes a las 6:00 de la mañana hasta el jueves a las 8:00 de la noche.

Las colonias que podrían verse afectadas por estas labores son Parajes del Sur, Carlos Castillo Peraza, Olivia Espinoza Bermúdez, Rincón de la Mesa y zonas aledañas, por lo que, exhortan a los vecinos a tomar las previsiones necesarias, durante el periodo de los trabajos.

El personal de la JMAS trabajará de manera continua para concluir las labores en el menor tiempo posible y restablecer el servicio de forma gradual una vez finalizados los trabajos.

La JMAS agradece la comprensión de la comunidad y reitera su compromiso de mantener y fortalecer la infraestructura del organismo.