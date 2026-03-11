La mañana del miércoles 11 de marzo de 2026, autoridades y vecinos de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, realizaron el hallazgo de los cuerpos de una pareja que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 14 de febrero.

Los cuerpos de Alejandro y Lilia, ambos de 62 años, fueron encontrados dentro de una cisterna ubicada en el predio donde operaban su negocio de renta de andamios, hamacas y una lavandería.

Vecinos de la calle Norte 70-A alertaron a las autoridades después de percibir un fuerte olor a descomposición que salía del inmueble desde hacía varios días. Tras solicitar apoyo, acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes localizaron los cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Testimonios señalan que la pareja no vivía en la colonia, sino en Naucalpan de Juárez, Estado de México, desde donde se trasladaban diariamente para atender el negocio. Sus familiares habían reportado su desaparición el 14 de febrero, sin obtener información sobre su paradero hasta este hallazgo.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado las causas de la muerte. La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para establecer si se trató de un accidente, un hecho voluntario o un posible crimen. Mientras tanto, el caso ha generado inquietud entre los habitantes de la zona, quienes se preguntan cómo y por qué la pareja terminó dentro de la cisterna de su propio negocio.