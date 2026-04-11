La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en la que se definieron acciones conjuntas para la limpieza y desazolve de la acequia.

La directora de Operación de la JMAS, la ingeniera Paola Moreno, informó que en este encuentro se coordinaron esfuerzos en apoyo al Distrito de Riego 09 Valle de Juárez, ante la próxima llegada de agua destinada al riego agrícola en la zona.

“Para coordinar algunas acciones que se realizarán por parte de la JMAS en apoyo al Distrito de Riego 09 Valle de Juárez para la limpieza de la acequia, debido a que en los próximos meses estará recibiendo el agua, se solicitó apoyo con maquinaria y equipos especializados para desazolvar algunas zonas y permitir el flujo del agua”, explicó.

También, estuvo presente el director de Obra de la JMAS, el maestro César Triana, quien ha participado en este tipo de colaboraciones, con un mega operativo de limpieza en esta zona, lo que ha permitido realizar un trabajo eficiente.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reiteró su compromiso de mantener la cercanía con las diferentes dependencias, impulsando proyectos y estrategias para beneficio de los juarenses.