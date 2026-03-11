Presentan el Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula; esperan miles de visitantes

El municipio de San Andrés Cholula presentó el Festival Equinoccio 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo como una celebración cultural que reunirá actividades artísticas, rituales tradicionales y conciertos para visitantes locales y turistas. La presidenta municipal, Lupita Cuautle, explicó que este encuentro busca fortalecer la identidad cultural del municipio y vincular las tradiciones ancestrales con propuestas artísticas contemporáneas.

Las actividades principales se desarrollarán en el Parque Intermunicipal, donde se instalará un corredor cultural con espectáculos de danza, circo y música. El programa musical estará encabezado por agrupaciones reconocidas como Los Ángeles Azules, Marca Registrada y La Sonora Dinamita.

Uno de los eventos centrales será la escenificación del ritual dedicado a la deidad mesoamericana Quetzalcóatl, programado para el 21 de marzo a las 19:00 horas en el Patio de los Altares, con acompañamiento y supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El festival también incluirá un concurso tradicional de pulque, talleres, sesiones de yoga, actividades recreativas para familias y demostraciones de juego de pelota prehispánica. Las autoridades locales esperan recibir más de 150 mil visitantes durante los tres días del evento, lo que representará una derrama económica significativa y reforzará la posición de San Andrés Cholula como destino cultural destacado en la región.