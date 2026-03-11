miércoles, marzo 11, 2026
Portada

La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de un adulto mayor extraviado

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Jorge Castillo Ruiz de 91 años.
El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Agustin Melgar, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona extraviada en el cruce de las calles Pedro N. García y Eje Vial Juan Gabriel, en la citada colonia.
Al arribar al lugar los oficiales procedieron al resguardo de Jorge Castillo Ruiz de 91 años, quien refirió solo recordar su nombre, para luego trasladarlo al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibido por personal en turno.
Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.

