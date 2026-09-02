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Cañonazos

Maru no fue al informe, Andrea atacó y Dani salió al rescate

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Finalmente, la gober Maru Campos decidió no aparecerse por Palacio Nacional para el segundo informe de Claudia Sheinbaum. Fue su decisión, faltaba más. Aunque, eso sí, llamó la atención que mientras la chihuahuense se quedó en tierras norteñas, sus compañeras panistas Tere Jiménez, de Aguascalientes, y Mauricio Kuri, de Querétaro, sí hicieron acto de presencia.

Y ahí es donde comienza la lectura política.

Porque una cosa es marcar distancia con la 4T y otra muy distinta es dejar pasar un evento institucional de esa naturaleza. Dicen que pudo más el orgullo que los buenos oficios diplomáticos.

La ausencia, claro, no pasó desapercibida. Y la que se lanzó como torpedo desde redes sociales fue la senadora con licencia Andrea Chávez, quien aprovechó el momento para tundirle duro a la gobernadora. Lo curioso es que, después, algunos de esos mensajes desaparecieron. ¿Se arrepintieron o les jalaron las orejas? Que cada uno saque sus conclusiones.

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Mientras tanto, Daniela Álvarez salió en defensa de Maru y calificó la ausencia como un acto de “congruencia”, argumentando que la Federación no ha respetado a Chihuahua y que los acercamientos institucionales simplemente no han tenido eco.

La dirigente panista habló de dignidad y de exigir respeto. Pero, aguas, porque en política los gestos también mandan mensajes. Y el mensaje de Maru fue bastante claro: con Palacio Nacional, ni foto ni abrazo por ahora.

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