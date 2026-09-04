Una denuncia ciudadana permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) localizar y asegurar varias plantas de marihuana de aproximadamente un metro y medio de altura, encontradas en el interior de un canal de irrigación en el sector oriente de Ciudad Juárez.

El reporte fue recibido mediante el número comunitario del Distrito Oriente, por lo que los agentes acudieron al cruce del bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, en el fraccionamiento Bosques del Sol. Tras realizar una inspección, confirmaron la presencia de las plantas de cannabis y procedieron a retirarlas conforme a los protocolos policiales.

Las plantas aseguradas fueron entregadas a la autoridad correspondiente para las investigaciones y el seguimiento legal del caso. La SSPM destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad y recordó que están disponibles el número de emergencia 911 y los teléfonos comunitarios de los distintos distritos policiales.