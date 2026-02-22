El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de 229 nuevas luminarias LED y la rehabilitación integral del sistema de alumbrado público en el fraccionamiento Villas de Alcalá, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana del sector.



Acompañado por el director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez y el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, el alcalde destacó que estas obras responden a la necesidad de brindar espacios más seguros y mejor iluminados para las familias.



Durante la intervención en esa zona habitacional, instalaron 229 luminarias tipo LED de 55, 80 y 160 watts. Además colocaron dos arbotantes sencillos y siete dobles, así como ocho bases de concreto de 1.20 metros y la rehabilitación de tres más.



Abraham Espitia, dio a conocer que también se instalaron 119 brazos punta poste, cuatro brazos chicos y 25 brazos de 1.70 metros. Además rehabilitaron mil 400 metros de cable aéreo 2+1 calibre 6 y 100 metros de cable calibre 8, aparte de la instalación de un registro eléctrico.



La inversión total destinada a estas acciones asciende a 2 millones 994 mil 258.10 pesos.



Durante el evento, Gumercindo Ramírez, representante de los colonos, expresó su agradecimiento al Presidente Municipal por el respaldo brindado a las familias del sector, al señalar que la instalación de las nuevas luminarias representa un beneficio significativo para la comunidad, al mejorar la visibilidad y contribuir a una mayor sensación de seguridad en la zona.



El fraccionamiento Villas de Alcalá también fue atendido con trabajos complementarios, ya que personal de la Dirección de Parques y Jardines se encargó de las labores de limpieza en el camellón central y en dos parques del fraccionamiento, contribuyendo al rescate y mantenimiento de las áreas verdes.



Por su parte, trabajadores de la Dirección de Limpia retiraron 24 llantas, levantaron 4.5 toneladas de hierba y basura, así como 4 toneladas de tierra de arrastre; también retiraron cinco pendones, además del barrido manual en banquetas para reforzar las acciones de mejoramiento urbano en Villas de Alcalá.