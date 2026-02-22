domingo, febrero 22, 2026
Portada

“La JMAS cerca de ti” lleva descuentos de más del 80% a usuarios en Soriana Porvenir

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda


La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, acercó este sábado sus servicios al estacionamiento de Soriana Porvenir, facilitando a los usuarios la oportunidad de regularizar sus cuentas, sin necesidad de acudir entre semana a oficinas.
El programa “JMAS Cerca de Ti” tiene como objetivo brindar mayores facilidades para las personas que, por cuestiones laborales, no pueden realizar sus trámites de lunes a viernes, por lo que, estas jornadas se llevan a cabo en fin de semana, ofreciendo atención personalizada y soluciones accesibles.
Durante la jornada, la señora Ángeles Avelar vecina de la colonia Puente del Bravo, aprovechó los beneficios y celebró la oportunidad de ponerse al corriente en su cuenta.
“Debíamos 98 mil y con el descuento nos quedaron 11 mil, es que un tiempo no vivi en esa casa y se nos acumuló la deuda, se agradece porque hay muchas familias que no podemos pagar y se está haciendo muy buen descuento”, mencionó.

En estas acciones, la JMAS ofrece descuentos de hasta el 80%, además de convenios de pago flexibles, reafirmando su compromiso con la economía de las familias juarenses.
Se recuerda a los usuarios que pueden acceder a los mismos beneficios en los centros de atención ubicados en Sanders, Salvárcar, Independencia, Alianza y Continental (zona Centro), en Ciudad Juarez.
Con esta iniciativa, la JMAS demuestra que servir va más allá del escritorio, acercándose a la comunidad y para beneficio de quienes más lo necesitan.

