lunes, mayo 18, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Hallan muerta en Dinamarca a la ballena “Timmy” tras un polémico rescate
Tendencia

Hallan muerta en Dinamarca a la ballena “Timmy” tras un polémico rescate

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

La ballena jorobada conocida como “Timmy” fue encontrada sin vida en la costa de la isla de Anholt, en Dinamarca, luego de una polémica operación de rescate que se había llevado a cabo semanas antes en el mar del Norte.

El ejemplar había quedado varado desde principios de marzo en distintas zonas del mar Báltico, frente a la costa alemana, donde su estado de salud fue empeorando con el paso del tiempo. Aunque especialistas advirtieron que el animal se encontraba herido, debilitado y con pocas probabilidades de sobrevivir, la presión pública derivó en la realización de un rescate privado financiado por empresarios.

La intervención se llevó a cabo a inicios de mayo e implicó el traslado de la ballena en una embarcación hacia aguas más profundas, con la intención de liberarla y favorecer su regreso a la ruta migratoria. La operación tuvo un costo superior a 1.5 millones de euros y generó críticas de científicos y organizaciones ambientales, que cuestionaron el impacto del procedimiento y las bajas probabilidades de éxito debido al estado del animal.

Tras su liberación, no se tuvo más información sobre su ubicación hasta que su cuerpo fue localizado en la costa danesa. La identidad fue confirmada gracias a un dispositivo de rastreo GPS que aún portaba el ejemplar, lo que permitió establecer que se trataba de la misma ballena intervenida semanas antes.

banner

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de las intervenciones humanas en animales marinos varados y la efectividad de los rescates cuando los ejemplares ya presentan un estado de salud crítico.

You Might Also Like

You may also like

Impartió la UACJ taller en el que la niñez se refugia en...

Declara OMS emergencia internacional por ébola en Congo y Uganda; reportan 88...

“Estoy en Sinaloa, mi tierra”: Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de...

Asesina grupo armado a 10 miembros de una familia en Tehuitzingo

Califica Alex Domínguez como “rotundo fracaso”, marcha convocada por Morena

Finaliza una edición más de Universidad infantil