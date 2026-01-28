La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó trabajos de mantenimiento en la red sanitaria del fraccionamiento Villa Residencial del Real, utilizando equipos especiales de inyección y succión tipo vactor.

Cuadrillas del departamento de alcantarillado de la JMAS, limpiaron las alcantarillas para retirar la acumulación de agua de lluvia combinada con drenaje, problemática ocasionada por taponamientos, a consecuencia de los desechos sólidos que son arrojados en las alcantarillas.

La arquitecta Guadalupe Trujillo, jefa del departamento de Alcantarillado, explicó que, aunque la atención al agua pluvial no corresponde directamente a este organismo, la JMAS interviene para beneficio de las familias juarenses.

“En cuestión de lo que es pluvial, no le corresponde a la Junta de Agua, únicamente nos corresponde lo que son las líneas de alcantarillado, estamos detectando que a través de la basura y tierra que se nos vino con las lluvias, están tapadas las alcantarillas, desafortunadamente en Juárez no contamos con un drenaje pluvial”, señaló.

Las recientes lluvias registradas en la ciudad han provocado hundimientos y brotes de aguas negras en distintos sectores, situación que se agrava por la presencia de basura y grasas que se arrojan a la red sanitaria, afectando su correcto funcionamiento.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, hace un llamado a la población a que evite levantar las tapas de las alcantarillas durante las lluvias, así como no tirar basura ni desechos ajenos al drenaje, para evitar afectaciones.

La JMAS continúa trabajando de manera permanente, para atender de manera oportuna los reportes de la comunidad juarense.