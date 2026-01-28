Con la presencia y respaldo del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Consejo de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, acto que refrendó el compromiso de coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial para impulsar proyectos estratégicos en beneficio de la ciudad.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de trabajar con una visión clara: apoyar todas aquellas ideas y proyectos que representen un beneficio real para Juárez. Subrayó que la responsabilidad principal del Consejo y de las autoridades es con la ciudad, reiterando que el Gobierno Municipal será un aliado permanente de las iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico, la inversión y el bienestar de la población.

“Si un proyecto es bueno para Juárez, hay que apoyarlo; y si no lo es, hay que cuidarlo”, expresó, al tiempo que reconoció el trabajo del Consejo Directivo y manifestó su entusiasmo por la visión planteada para esta nueva etapa.

El presidente municipal también agradeció el trabajo de Cristina Touche, presidenta saliente del organismo, reconociendo el esfuerzo y liderazgo ejercidos durante los últimos dos años, así como el impacto de proyectos relevantes impulsados durante su gestión. Asimismo, reiteró su disposición de colaboración con el nuevo presidente del Consejo, César Ochoa Reyes, y el equipo que lo acompaña.

En su intervención, Cristina Touche ofreció un mensaje de cierre de gestión, en el que hizo un recuento de los principales logros alcanzados, entre ellos el fortalecimiento institucional del organismo, la consolidación del Centro de Economía y Competitividad, la participación activa en discusiones clave para la ciudad y el impulso a proyectos estratégicos de movilidad y desarrollo regional. Destacó que el desarrollo económico es un trabajo colectivo que requiere visión compartida, información sólida y compromiso permanente con Juárez.

Por su parte, César Ochoa Reyes, nuevo presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Juárez, agradeció la confianza depositada en su persona y reconoció el trabajo realizado por su antecesora. Señaló que asume esta responsabilidad con entusiasmo, acompañado de un Consejo Directivo sólido y comprometido, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos en marcha y fortalecer la colaboración entre el sector empresarial y los distintos niveles de gobierno.

La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo estuvo a cargo de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, quien encabezó el acto protocolario y refrendó el respaldo del Gobierno del Estado a las acciones orientadas al crecimiento económico de Ciudad Juárez.

Al evento asistieron representantes de los sectores empresarial, judicial, militar y consular, así como líderes de cámaras empresariales y organismos de coordinación, consolidando este acto como un espacio de unidad y corresponsabilidad para seguir impulsando a Juárez como motor económico de Chihuahua y de la región fronteriza.