La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la red de drenaje del fraccionamiento Tierra Nueva I y Portal del Roble, como parte del operativo preventivo para evitar obstrucciones en la red y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con la red de vecinos.

La semana pasada, personal del área de alcantarillado sostuvo una reunión con habitantes de la zona, quienes solicitaron la limpieza del dique y se comprometieron a evitar arrojar basura y desechos al sistema de drenaje.

La arquitecta Ileana Baca, supervisora de la obra, explicó que las labores consistieron en la limpieza del dique ubicado en el cruce de las calles Puerto Vallarta y Puerto Ancio, así como el mantenimiento a la red de drenaje.

“Se está trabajando con equipo de retroexcavadoras y dompes para el retiro de tierra, así como en la limpieza del dique, retirando el agua residual que se encuentra en el interior”, detalló.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar papel higiénico, toallitas húmedas y grasa a la red de alcantarillado, lo que ocasiona taponamientos y futuros colapsos en el sistema sanitario.

Con estas acciones, la JMAS trabaja en la prevención de obstrucciones en la red de drenaje, a fin de garantizar un correcto funcionamiento.