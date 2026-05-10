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Asesinan a joven luego de riña durante una fiesta en la Carlos Chavira

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Durante esta madrugada se registró un asesinato en contra de un joven luego de que, al parecer, se registrara una riña al realizarse una fiesta.

El hecho se registró en las calles Margarita Flores y Antonio Chavira, de la mencionada colonia y hasta donde arribaron elementos policiacos para tomar nota del hecho.

De acuerdo a las primeras versiones, el joven sin vida acudió a una fiesta en dicho domicilio y de pronto arribaron varios sujetos quienes comenzaron a agredirlo físicamente para luego retirarse del lugar para luego regresar y accionar un arma de fuego en su contra.

El joven quedo sin vida a mitad de la calle tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego.

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Sobre los responsables solo se dijo que eran varios jóvenes, los cuales viajaban a bordo de una camioneta Dodge Durango, sin que hasta el momento se dieran a conocer mayores detalles ni se conociera la identidad del fallecido.

La zona fue acordonada y resguardada mientras se realizaban las investigaciones pertinentes y el levantamiento del cuerpo del hoy occiso.

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