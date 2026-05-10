La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que del 11 al 15 de mayo el JuárezBus acercará sus servicios a la comunidad, mediante la instalación del CAM Móvil frente a la estación Pedro Rosales.

En este punto se realizarán trámites de credencialización, además de emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo de emisión y reposición es de 30 pesos, mientras que la renovación permanece gratuita. También se brindará orientación general sobre el servicio.

El objetivo de estas acciones es facilitar el acceso y fortalecer la atención a las y los usuarios del sistema de transporte.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 656 852 7384.