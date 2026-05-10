Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos en la Estación de Policía del Distrito Centro, realizaron la detención de Manuel S. S., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra el maltrato animal, logrando además el rescate de un cachorro que presentaba lesiones y que fue atendido por personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

Los hechos se registraron durante labores de prevención y vigilancia que realizaban agentes municipales en la colonia Felipe Ángeles, cuando atendieron un llamado realizado al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Centro (656-820-2937) donde reportaron agresiones a un perro en el cruce de las calles Cananea y Segunda de Ugarte, en la citada colonia.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la persona que hizo el reporte, quien señaló hacia el patio de su vecino. Allí había un cachorro atado con una cadena a un árbol, Según el testigo, momentos antes, su vecino lo había golpeado con patadas y puñetazos, además de ahorcarlo al jalar bruscamente la cadena que el animal tenía alrededor del cuello.

Razón por la cual intervinieron de manera inmediata para salvaguardar la integridad del perro brindándole auxilio y resguardo, observando que este presentaba diversas lesiones, por lo que posteriormente solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, quienes acudieron al lugar para brindarle atención especializada, valorar su estado de salud y ponerlo bajo su cuidado para su recuperación.

Ante estos hechos, fue detenido a quien dijo llamarse Manuel S. S. de 51 años, presuntamente dueño del animal lesionado.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.