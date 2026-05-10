La Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los probables responsables de una agresión en contra de personal de la Agencia Estatal de Investigación y civiles que provenían del estado de Durango.

De acuerdo con lo reportado por los Policías Investigadores, la tarde del sábado 09 de mayo, brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de la vecina entidad, y, al circular por el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron agredidos por civiles armados.

Los presuntos agresores se dieron a la fuga, por lo que esta representación social activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero, así como para brindar seguridad a la población y a las personas en situación de movilidad.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.