La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido del 24 al 25 de marzo de 2026, se brindaron 51 atenciones de emergencia en la ciudad, sin que se registraran hechos de gravedad.



De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos atendió 36 servicios, mientras que el personal de Rescate Municipal intervino en 15 incidentes.



Las autoridades destacaron que, a pesar de la alta actividad operativa, no se presentaron eventos sobresalientes ni situaciones que representaran un riesgo mayor para la población.



Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener medidas preventivas y reportar cualquier emergencia al número 911, con el fin de continuar garantizando la seguridad de los juarenses.