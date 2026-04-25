La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llevó su programa “Cerca de Ti” al sur de la ciudad, brindando facilidades a los habitantes de la colonia Senderos de San Isidro mediante descuentos y convenios para la regularización de adeudos.

La jornada se realizó en la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde a partir de las 8:00 de la mañana de este viernes, se ofrecieron descuentos que van del 20 al 90 por ciento en adeudos por servicio de agua, así como el 100 por ciento de descuento en recargos, con el objetivo de apoyar la economía de las familias juarenses.

Además de los beneficios en materia de regularización, durante esta actividad se acercaron diversos servicios a la ciudadanía, entre ellos el registro al programa MediChihuahua, vacunación, expedición de cartas de no antecedentes penales, actas de nacimiento y cortes de cabello gratuitos.

Luz Gómez, jefa de Atención Múltiple de la JMAS, destacó la respuesta de la ciudadanía y la eficiencia en la atención:

“Estamos atendiendo a más de 250 usuarios que acuden a regularizar su situación o realizar algún trámite. La atención ha sido ágil, contamos con ocho personas para brindar un servicio rápido y sin largas esperas”, señaló.

Por su parte, los usuarios beneficiados reconocieron este tipo de programas que facilitan la regularización de sus adeudos.

“Debía casi 11 mil pesos y obtuve un descuento del 50 por ciento, estoy muy satisfecho. Invito a quienes tienen adeudos a que aprovechen estos apoyos”, expresó el señor Armando Álvarez.

La JMAS refrenda su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía a través del programa “Cerca de Ti”, acercando servicios y apoyos que contribuyen al bienestar y economía de las familias en distintos sectores de la ciudad.