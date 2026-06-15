Ramiro Núñez gana el oro y representará a México en el Mundial Sub-19

El boxeador juarense Ramiro Núñez se proclamó campeón nacional al obtener la medalla de oro en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, celebrado en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit, resultado que además le otorgó su clasificación directa al Campeonato Mundial Sub-19 de World Boxing.

Núñez, representante de Chihuahua en la categoría de peso pesado, protagonizó una destacada actuación a lo largo del certamen y cerró su participación con una contundente victoria en la final ante el seleccionado de Tabasco.

Durante los primeros dos asaltos del combate decisivo, el pugilista fronterizo mostró superioridad técnica sobre el cuadrilátero, manteniendo el control de las acciones mediante un constante intercambio de golpes y combinaciones que le permitieron tomar ventaja.

Sin embargo, el tercer episodio presentó un momento complicado para el chihuahuense luego de que el réferi determinara una sanción que derivó en la reducción de dos puntos, situación que modificó el panorama de la pelea y lo colocó en desventaja en las tarjetas de los jueces.

Ante el escenario adverso, Ramiro Núñez respondió con determinación y ajustó su estrategia ofensiva. El juarense incrementó la presión sobre su rival con efectivos impactos al cuerpo y al rostro, logrando revertir el rumbo del combate.

La intensidad y precisión de sus ataques obligaron al árbitro a detener la contienda, decretando la victoria por RSC (Réferi Suspende Combate), resultado que confirmó al representante de Ciudad Juárez como campeón del torneo.

Con este triunfo, Núñez suma un nuevo logro a su trayectoria deportiva. El pugilista, quien cuenta con tres títulos en los Nacionales CONADE, aseguró su lugar en la selección mexicana que participará en el próximo Campeonato Mundial Sub-19 de World Boxing.

Tras conquistar el campeonato nacional, el juarense iniciará su preparación con miras a la justa internacional, donde buscará representar a México y continuar consolidándose como una de las principales promesas del boxeo amateur del país.