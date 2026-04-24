La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC), a través de la coordinación del Modelo ADN en Ciudad Juárez, llevó a cabo una jornada de trabajo de cuatro horas enfocada en el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones de la sociedad civil que implementan este modelo en la localidad.

Este espacio de diálogo y colaboración tuvo como objetivo recopilar e integrar información útil para el fortalecimiento de las acciones de cada organización, promoviendo la mejora continua en la atención de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, las OSC compartieron experiencias exitosas, metodologías de intervención, estrategias de atención y aprendizajes adquiridos a lo largo de la implementación del Modelo ADN. Asimismo, la actividad permitió identificar áreas de oportunidad, fortalecer procesos internos y generar insumos que serán sistematizados para su posterior difusión como herramientas de apoyo entre las organizaciones participantes.

Las organizaciones participantes en esta jornada fueron: Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C.; Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C.; Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. S. P.; Instituto de Atención Especial a Niños, A. C.; Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A. C.; Fundación Infancia Chamizal, A. C.; Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A. C.; Unidos por una Infancia Mejor, A. C.; Centro Comunitario Espíritu Santo, A. C.; Fundación Gazpro, A. C.; Proyecto Alas, A. C.; y Escuela Isabel C. de Talamás, A. C.

El Modelo ADN es un programa integral de horario extendido que opera a través de organizaciones de la sociedad civil en escuelas, centros comunitarios, guarderías, albergues y centros de atención infantil. Por medio de este modelo, se brinda a niñas, niños y adolescentes —de nivel preescolar, primaria y secundaria— servicio de comedor, así como talleres culturales, deportivos y académicos; en el caso de secundaria, también capacitación en oficios.

Además de fortalecer el desempeño académico, el programa promueve la sana convivencia, fomenta valores y desarrolla habilidades para la vida. Asimismo, impulsa estilos de vida saludables, el uso positivo del tiempo libre y la construcción de proyectos de vida alejados de entornos de riesgo. De esta manera, contribuye a prevenir factores sociales adversos y a generar oportunidades para un desarrollo pleno, activo y saludable.