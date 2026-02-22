Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco.

Funcionarios federales de primer nivel confirmaron que el operativo se llevó a cabo en territorio jalisciense, particularmente en el municipio de Talpa de Allende, considerado una de las zonas de influencia del líder criminal.

Durante la mañana se reportó un amplio despliegue de fuerzas federales en esa región. Horas después, comenzaron a registrarse bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades del país: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como el principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán.

En su juventud migró a Estados Unidos, donde fue detenido en la década de los 80 por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

Tras su regreso, se integró a estructuras del narcotráfico que operaban en el occidente del país.

Con el debilitamiento del Cártel del Milenio, consolidó el CJNG alrededor de 2010, organización que rápidamente expandió su presencia en múltiples estados.

Autoridades lo responsabilizan de:

Tráfico internacional de drogas (metanfetaminas, cocaína, fentanilo y heroína).

Lavado de dinero.

Homicidios y ataques contra fuerzas de seguridad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones federales en su contra y ha ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca a su captura.

“El Mencho”, hasta este domingo, fue considerado uno de los criminales más buscados. Su organización ha sido vinculada con hechos violentos en distintas regiones del país, incluidos bloqueos carreteros y enfrentamientos armados.

El CJNG es identificado como uno de los principales exportadores de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha incrementado la presión internacional para su captura.