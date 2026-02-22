domingo, febrero 22, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Abate Ejército a “El Mencho”, líder del CJNG
PortadaTendencia

Abate Ejército a “El Mencho”, líder del CJNG

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco.

Funcionarios federales de primer nivel confirmaron que el operativo se llevó a cabo en territorio jalisciense, particularmente en el municipio de Talpa de Allende, considerado una de las zonas de influencia del líder criminal.

Durante la mañana se reportó un amplio despliegue de fuerzas federales en esa región. Horas después, comenzaron a registrarse bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades del país: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como el principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

banner

Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán.

En su juventud migró a Estados Unidos, donde fue detenido en la década de los 80 por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

Tras su regreso, se integró a estructuras del narcotráfico que operaban en el occidente del país.
Con el debilitamiento del Cártel del Milenio, consolidó el CJNG alrededor de 2010, organización que rápidamente expandió su presencia en múltiples estados.

Autoridades lo responsabilizan de:

Tráfico internacional de drogas (metanfetaminas, cocaína, fentanilo y heroína).

Lavado de dinero.
Homicidios y ataques contra fuerzas de seguridad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones federales en su contra y ha ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca a su captura.

“El Mencho”, hasta este domingo, fue considerado uno de los criminales más buscados. Su organización ha sido vinculada con hechos violentos en distintas regiones del país, incluidos bloqueos carreteros y enfrentamientos armados.

El CJNG es identificado como uno de los principales exportadores de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha incrementado la presión internacional para su captura.

You Might Also Like

You may also like

Atiende la JMAS fuga de agua; ahora en Tecnológico y Simona Barba

Agradecen con hamburguesas vecinos de Jardines del Seminario a cuadrillas de la...

Ofrecían hasta 15 mdd por detención de El Mencho

Pide Arturo Medina blindar al estado ante la explosión de violencia en...

Convoca Marco Bonilla a la unidad y al trabajo para cambiar el...

PRI Chihuahua exige garantías de seguridad ante ola de violencia en Jalisco...