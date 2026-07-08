Durante la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en la capital turca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión inmediata de todo el intercambio comercial y las visitas oficiales con España.

El mandatario estadounidense instruyó directamente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ejecutar la medida de forma instantánea, tras calificar al gobierno español como un socio deficiente dentro de la alianza internacional.

La determinación de Washington surgió a raíz de profundas diferencias en materia de defensa y estrategia geopolítica. Por un lado, la administración española de Pedro Sánchez rechazó de forma reciente el nuevo objetivo de gasto militar fijado por la OTAN, el cual exige a los países miembros destinar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro.

Por otra parte, Madrid negó de manera formal a las fuerzas estadounidenses la autorización para utilizar el espacio aéreo español y las bases de utilización conjunta de Rota y Morón, impidiendo su empleo directo en las incursiones aéreas contra Irán.

Ante este escenario de falta de cooperación en las operaciones armadas, Trump arremetió contra la dirigencia política de la nación europea. El presidente estadounidense afirmó que las autoridades de Madrid no participan ni aportan los dividendos exigidos, catalogando la situación como un abuso financiero que ocurre a expensas de los contribuyentes de Washington. Asimismo, dispuso el cese absoluto de los contactos de negocios sin otorgar espacio a diálogos previos con los representantes de la delegación ibérica.

En respuesta al anuncio, fuentes del Gobierno de España manifestaron recibir la postura de la Casa Blanca con tranquilidad y normalidad. Defendieron la utilidad de la relación bilateral y recordaron que el intercambio comercial arroja un superávit a favor de Estados Unidos, lo cual implica que la economía norteamericana obtiene un rédito directo de estos flujos. Pese a las presiones, el gabinete de Sánchez mantuvo su posición de no involucrar su infraestructura territorial en la ofensiva de bombardeos en Medio Oriente.

La decisión genera debate en el entramado regulatorio global, debido a que España integra la Unión Europea, bloque encargado de gestionar los aranceles de manera unificada para sus veintisiete miembros. Socios continentales observan con cautela esta ruptura, la cual acentúa las divisiones internas sobre el grado de implicación en las hostilidades.

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