Un operativo coordinado entre fuerzas federales logró la detención de cinco presuntos integrantes de la facción criminal conocida como “Los Chapitos” en el estado de Sinaloa. La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue simultáneo por aire y tierra.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Las autoridades implementaron un despliegue estratégico que incluyó vigilancia aérea y movilización terrestre, lo que permitió ubicar y detener a los sospechosos. Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos federales para debilitar las estructuras del crimen organizado en la región.

Aunque no se detallaron las identidades de los detenidos, se informó que los cinco estarían vinculados con actividades de la facción “Los Chapitos”, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo, las autoridades también lograron el aseguramiento de diverso armamento y equipo. Entre lo decomisado se encuentran ocho armas de fuego, además de cargadores y cartuchos útiles.

Asimismo, se aseguraron chalecos balísticos y un vehículo, presuntamente utilizado por los detenidos para sus actividades.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar la situación legal de los implicados.

Este operativo se suma a otras acciones recientes emprendidas por el Gobierno de México para combatir a los grupos delictivos en Sinaloa, una entidad clave en las operaciones del narcotráfico.

Las autoridades federales han reiterado que continuarán los trabajos de inteligencia y operativos coordinados para debilitar a las organizaciones criminales y reforzar la seguridad en el país.

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