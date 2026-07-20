La Administración para el Control de Drogas de EEUU, conocida como DEA, advirtió que perseguirá no sólo a los líderes y operadores de los cárteles, sino también a los funcionarios corruptos que colaboren con las organizaciones criminales.

Terrance Cole, administrador de la DEA, lanzó el mensaje este lunes 20 de julio afuera de la corte federal de Brooklyn, después de que Ismael “El Mayo” Zambada García fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Esto no es el final, es solo el comienzo”, declaró Cole.

El funcionario añadió:

Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sufrimiento de otros y amenazan a nuestras comunidades, la DEA va por ustedes. Ya sean traficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA va por ustedes”.

La advertencia coloca a la corrupción como parte central de la estrategia estadounidense contra el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el mensaje de Cole no incluyó nombres ni confirmó nuevas investigaciones contra funcionarios actuales de México o de otro país.

Cole aseguró que el trabajo de la agencia está lejos de concluir y adelantó que continuará atacando las estructuras que permiten funcionar a las organizaciones criminales.

“Nuestro trabajo está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes. Cortaremos sus líneas de vida financieras”, afirmó.

La estrategia anunciada contempla perseguir a los dirigentes de los cárteles, interrumpir sus fuentes de financiamiento, decomisar ganancias ilícitas e investigar a quienes utilicen cargos públicos para facilitar sus actividades.

En un comunicado oficial, Cole afirmó que la sentencia envía un mensaje a los líderes criminales de que la DEA continuará persiguiéndolos sin importar su poder o el tiempo durante el cual hayan evitado la justicia.

La justicia no tiene fecha de caducidad, y nuestra determinación tampoco. Seguiremos actuando contra los líderes del Cártel de Sinaloa y contra toda organización criminal que amenace al pueblo estadounidense”, declaró.

Cole no identificó a algún servidor público, dependencia o gobierno como parte de una nueva investigación después de la sentencia.

La frase “funcionarios gubernamentales corruptos” representa una advertencia sobre futuras investigaciones, pero no equivale a una acusación penal contra una persona determinada.

Para procesar a un funcionario, las autoridades estadounidenses tendrían que reunir pruebas, presentar cargos formales y solicitar la intervención de un tribunal.

El Departamento de Justicia sí sostiene en el expediente de Zambada que la corrupción fue necesaria para el funcionamiento del Cártel de Sinaloa. Las autoridades afirman que el grupo pagó sobornos a funcionarios y agentes mexicanos para proteger cargamentos, conocer movimientos militares y evitar operativos de captura.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Zambada operó durante décadas con la protección obtenida mediante pagos a funcionarios gubernamentales y elementos de seguridad.

La fiscalía señaló que agentes locales escoltaban cargamentos, mientras otros funcionarios informaban al cártel sobre acciones militares, investigaciones y procedimientos en su contra.

Cole afirmó que Zambada ayudó a dirigir una organización que alimentó la violencia, corrompió instituciones públicas y traficó fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia EEUU.

El Departamento de Justicia también sostuvo que “El Mayo” y sus colaboradores utilizaron asesinatos, secuestros, tortura e intimidación cuando los sobornos no eran suficientes para proteger la operación criminal.

El juez federal Brian Cogan condenó a Ismael Zambada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dirigir una empresa criminal continua y participar en actividades de delincuencia organizada.

El tribunal también ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad que las autoridades estadounidenses relacionan con las ganancias obtenidas mediante el narcotráfico.

Zambada se había declarado culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal y participar en una conspiración bajo la ley federal contra organizaciones delictivas, conocida como RICO.

Los cargos abarcaron conductas cometidas desde enero de 1989 hasta enero de 2024, entre ellas tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, afirmó que Zambada pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense.

Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”, declaró.

Nocella atribuyó la sentencia a la cooperación entre autoridades de México y EEUU y expresó que el resultado busca ofrecer una medida de justicia a las víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la condena marca el final del liderazgo de Zambada y advirtió a otros integrantes de organizaciones criminales: “Los encontraremos, los procesaremos y ustedes también enfrentarán largas penas de prisión”.

El Departamento de Justicia describió a Zambada como uno de los dirigentes más importantes del narcotráfico internacional y señaló que encabezó durante casi cuatro décadas una estructura que transportó toneladas de drogas hacia EEUU.

John A. Condon, directivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional, lo calificó como “el narcotraficante más prolífico de la historia moderna” y destacó que la investigación se extendió durante casi dos décadas.

La condena termina el proceso de imposición de la pena contra Zambada, pero no cierra las investigaciones contra las facciones, operadores financieros, jefes territoriales y redes de protección del Cártel de Sinaloa.

La DEA dejó claro que su siguiente objetivo no se limita a quienes producen o transportan drogas. También buscará a las personas que, mediante cargos gubernamentales, sobornos o filtración de información, permitan a las organizaciones criminales mantener sus operaciones.

ElImparcial