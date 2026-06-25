Impulsa Seguridad Vial la campaña preventiva “Pongamos Frenos a los atropellos”

Como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la seguridad en las calles y disminuir los incidentes que involucran a peatones, la Coordinación General de Seguridad Vial llevó a cabo actividades de concientización en distintos puntos de la ciudad.

Elementos de la dependencia se instalaron en cruceros de alta circulación vehicular para acercar información preventiva tanto a conductores como a transeúntes. Las acciones se llevaron a cabo en los cruces del Boulevard Zaragoza y calle Piña, así como en la avenida De las Torres y Boulevard Independencia.

Durante la jornada, se compartieron recomendaciones enfocadas en la prevención de accidentes, haciendo énfasis en la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener la atención al conducir y adoptar conductas responsables al desplazarse por la vía pública.

La iniciativa forma parte de la campaña “Pongamos Freno a los Atropellos”, mediante la cual las autoridades buscan sensibilizar a la población sobre los riesgos que generan las distracciones y el incumplimiento de las reglas viales.

De acuerdo con la corporación, la participación de la ciudadanía es fundamental para construir entornos más seguros, por lo que continuarán desarrollándose acciones informativas que promuevan el respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Con estas actividades, Seguridad Vial pretende fortalecer la cultura de prevención y fomentar hábitos que contribuyan a reducir los percances en las principales vialidades de Ciudad Juárez.