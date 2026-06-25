Concluye rehabilitación del parque Morelos III en beneficio de las familias del sector

La Dirección General de Obras Públicas del Municipio dio por concluidos los trabajos de rehabilitación del parque ubicado en el cruce de las calles Valle de Iguala y Puente Ixtla, en la colonia Morelos III, como parte de un proyecto impulsado mediante el esquema de Presupuesto Participativo.

La intervención contó con una inversión de 5 millones 151 mil 49 pesos y tuvo como propósito mejorar las condiciones del espacio público, con el fin de ofrecer a las familias del sector un área adecuada para la convivencia, la recreación y la activación física.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores ejecutadas buscan fortalecer la infraestructura comunitaria y brindar entornos más dignos para el uso cotidiano de la ciudadanía.

Entre las acciones realizadas destacan la construcción de andadores de concreto para facilitar la circulación dentro del parque, la instalación de una cancha de usos múltiples y la colocación de juegos infantiles.

Asimismo, se incorporó mobiliario urbano como bancas y contenedores de basura, además de la habilitación de un gimnasio al aire libre.

El espacio también fue equipado con pasto sintético de colores y pérgolas, con el objetivo de generar zonas de sombra que permitan una estancia más cómoda para los visitantes.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de obras son resultado de la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo, mecanismo que permite que la comunidad proponga y respalde proyectos destinados a mejorar su entorno urbano.