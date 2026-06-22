El viernes será inaugurada la planta de mosca estéril en Chiapas para combatir la plaga del gusano barrenador, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Grupo Healy le preguntó a la mandataria durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional su balance sobre el impacto del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano a casi un año de la última clausura.

El viernes vamos a Chiapas a inaugurar la planta, ya con su primera producción, es la primera fase y después va a ir aumentando el número de ejemplares que se van a producir, el viernes ya de esta semana, el 26 ya se inaugura la planta”, anunció.

Sheinbaum Pardo informó que es difícil decir cuándo se reabrirá la frontera, pues no depende de México pero “ya hay pláticas”.

“Muy difícil que nosotros digamos cuándo se va a abrir porque no depende de nosotros, depende de los Estados Unidos. Es importante que se sepa que el año pasado aumentó la exportación de carne; es decir, no se quedaron cruzados de brazos los ganaderos’, explicó.

La mandataria detalló que los ganadores engordaron y produjeron carne de exportación ante el cierre al ganado en pie.

En aquellos centros en donde tienen las características para que pueda haber exportación, estaban por darme el dato, está entre el 23 y el 30 % (de aumento) la cantidad de carne empaquetada, la que se exportó a los Estados Unidos”, indicó.

Los ganaderos, precisó, “le dieron la vuelta” al cierre de la frontera a la importación de ganado.

“Vamos a ver si ya con esta planta puede haber una nueva condición, pero hay pláticas, eso sí, permanentemente. Lo que nosotros hemos propuesto, es que se haga una comisión formal binacional, así se hizo en su momento. cuando México y Estados Unidos vivieron una situación de esta plaga”, dijo.

La Presidenta destacó que la comisión trataría el tema y se reuniría de forma permanente.

“Hay muchas reuniones, pero si la instalamos formalmente pues va a ser para beneficios de ambos países, esa es la propuesta que ha hecho México, y ahora pues con la inversión, porque una buena parte de la inversión de esta planta fue de Estados Unidos, va a ayudar mucho”, indicó.

ElImparcial