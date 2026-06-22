Luego de que los diputados de Morena rechazaran una iniciativa para proteger las elecciones en el estado e impedir que el crimen organizado influya en ellas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, afirmó que los legisladores morenistas terminaron por confesar su verdadera naturaleza criminal.

El priista señaló que la postura de Morena en contra de establecer mecanismos para blindar los procesos electorales de la intervención del crimen organizado demuestra la decisión de la llamada Cuarta Transformación de actuar de la mano de los grupos criminales durante las elecciones.

“Le han entregado el país entero al narco. Lo negaron durante años y ahora, cuando tuvieron la oportunidad de proteger las elecciones en Chihuahua, confesaron su verdadera naturaleza: decidieron ponerse del lado del narco y no del pueblo”, enfatizó.

Medina sostuvo que es indispensable que la ciudadanía conozca con claridad la negativa de Morena a legislar para impedir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, pues con ello revelan que prefieren que sean los criminales, y no las y los ciudadanos, quienes influyan en las decisiones democráticas.

“Los morenistas saben que la gente ya no los quiere en el poder, y mucho menos en Chihuahua. Por eso, la única posibilidad que ven es que el crimen organizado meta las manos en las elecciones para protegerlos, de la misma manera en que ellos han protegido a los criminales desde el régimen. Son narcopolíticos y hoy lo acaban de reconocer con su voto”, concluyó.