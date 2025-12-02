El Gobierno del Estado llevó a cabo el tradicional encendido del Árbol Navideño en la Plaza del Ángel, que marca el inicio de la temporada decembrina.

El evento reunió a cientos de familias chihuahuenses que disfrutaron de los distintas actividades preparadas para la ocasión, en un ambiente de unión, esperanza y convivencia.

Previo al acto se presentó el espectaculo de teatro infantil Bluey y Bingo: “En busca de la Navidad”, el cual brindó un ambiente festivo previo a la cuenta regresiva, para la iluminación del árbol.

Como parte del programa se pusieron en funcionamiento las atracciones que estarán a disposición de los chihuahuenses durante toda la temporada entre las que se incluyen el carrusel de dos pisos y el Torbellino Navideño, ambas con acceso gratuito para toda la familia.

A lo anterior se suma la pista de hielo que tiene un costo de 130 pesos por persona, con capacidad para recibir a 300 personas por hora.

Estas atracciones estarán disponibles de lunes a jueves de las 12:00 a las 21:00 horas, y los fines de semana de 12:00 a 22:00 horas.

El Gobierno del Estado invita a los chihuahuenses a asistir y disfrutar de las festividades decembrinas en un ambiente seguro y familiar.