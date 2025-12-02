Inicio » Entrega SEyD equipamiento y material escolar en la Secundaria Técnica No.44 en Ciudad Juárez
Ciudad JuárezPortada

Entrega SEyD equipamiento y material escolar en la Secundaria Técnica No.44 en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), llevó a cabo la quinta entrega de equipamiento y material escolar a planteles de Educación Básica en la Secundaria Técnica No.44, como parte del programa “Juntos Construimos” en Ciudad Juárez.

Con esta entrega se beneficiará a estudiantes de seis planteles del sector: la Secundaria Técnica No.44, la Secundaria Técnica No.64, la Primaria Revolución Mexicana No.2021, la Primaria Miguel Lerdo de Tejada, la Primaria Abraham González No.2718 y la Primaria Ignacio Zaragoza No.2038.

Entre los apoyos distribuidos destacaron cubetas de pintura blanca y gris para la pinta de fachadas, impermeabilizante, sillas de paleta, calefactores para las aulas y otros materiales para reforzar las áreas de trabajo escolar.

Las autoridades educativas señalaron que a través de estas entregas se busca brindar espacios dignos para las y los estudiantes en la zona fronteriza, con el fin de que ninguna niña, niño o adolescente vea limitado su aprendizaje por la falta de infraestructura o mobiliario adecuado.

banner
You Might Also Like

You may also like

Designa consejo de administración de la J+ a la alice. Rosa María...

Refuerzan con personal los operativos del programa Puntos Limpios

Fomenta SSPM la prevención y los valores en padres de familia

Formulan imputación contra adolescente detenido por secuestro agravado

Detiene SSPM a dos hombres por lesionar a golpes a su vecino en la colonia...

Rescatan Policías Municipales a adulto mayor que vivía en condiciones de abandono 

Juárez noticias All Right Reserved.