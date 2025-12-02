Inicio » Continúa revisión extraordinaria permanente en los Ceresos del estado tras instrucción de Gilberto Loya
Continúa revisión extraordinaria permanente en los Ceresos del estado tras instrucción de Gilberto Loya

by Salvador Miranda
  • El Cereso No.2 en Chihuahua fue revisado minuciosamente por un despliegue de 100 elementos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria al interior del Centro de Reinserción Social No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de retirar objetos no permitidos que pudieran poner en riesgo la integridad de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), así como la gobernabilidad del centro.

El operativo se realizó durante la mañana del 2 de diciembre, con la participación de más de 100 elementos de las distintas corporaciones, quienes realizaron el resguardo perimetral y la inspección exhaustiva en cada una de las áreas del penal.

Como parte de los trabajos, fueron revisadas 376 estancias y 738 PPLs, logrando el aseguramiento de diversos objetos, entre ellos:• 1 memoria USB • 2 puntas hechizas • 3 bocinas • 5 navajas • 5 bates de madera • 8 espejos • 1 plancha • 2 tijeras • 4 pinzas saca cejas • 2 juegos de mesa • Entre otros artículos no permitidos

Además, personal operativo retiró mobiliario hechizo y prendas de vestir no autorizadas, con el fin de mantener condiciones de orden y seguridad al interior del centro penitenciario.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, quien ha instruido mantener revisiones permanentes y operativos extraordinarios que fortalezcan la reinserción social efectiva y garanticen la gobernabilidad dentro de las instituciones penitenciarias.

