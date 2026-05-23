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Ciudad Juárez

Refuerza Alumbrado Público iluminación en punto de revisión militar PRECOS

by Salvador Miranda
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La Dirección de Alumbrado Público llevó a cabo trabajos de instalación y mejora del sistema de iluminación en el punto de revisión militar PRECOS, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Abraham Espitia, titular de la dependencia, señaló que las labores se realizaron a solicitud de la SEDENA, a fin de reforzar la iluminación del área, y brindar mejores condiciones para las tareas de revisión y vigilancia que se desarrollan en este punto.

Los trabajos consistieron en la instalación de 12 luminarias nuevas con tecnología LED, además de la colocación de 200 metros de cableado aéreo para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema de alumbrado.

El funcionario destacó que estas acciones reflejan la coordinación y colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de la comunidad.

Así mismo, señaló que contar con espacios mejor iluminados permite al personal militar realizar de manera más eficiente sus labores de revisión, vigilancia y contención, contribuyendo a reforzar la seguridad de los juarenses.

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