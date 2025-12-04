Inicio » Detectan toma clandestina en predio en construcción; proceden a cortar el suministro
Portada

Detectan toma clandestina en predio en construcción; proceden a cortar el suministro

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Como parte de los recorridos diarios que realizan los Guardianes del Agua en distintos sectores de la ciudad, este miércoles se detectó una toma clandestina en un predio en construcción ubicado en el cruce de las calles Mesa Central y Custodio de la República.

El personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez procedió al corte del suministro y dejó un acta de hechos, para que, el responsable del predio acuda al organismo a realizar los trámites correspondientes.

Gerardo Soto, integrante de los Guardianes del Agua, explicó que este tipo de situaciones se presentan cuando se utiliza el servicio sin cumplir los requisitos.

“Están usando agua, sin cubrir los requisitos, se requiere pasar por el proceso de factibilidad para que la Junta, le diga al usuario que tiene dotación de agua y que en su momento tiene la capacidad para sacar el drenaje, luego de que se cumpla con este trámite, se debe acudir a Registro de Usuarios, para hacer la contratación”, señaló.

banner

La J+ hace un llamado a la comunidad para que, antes de iniciar cualquier construcción, se realicen los trámites necesarios para la contratación del servicio de agua potable y saneamiento, con la finalidad de evitar sanciones.

Se recuerda a la ciudadanía que cualquier reporte relacionado con anomalías, fugas o desperdicio del recurso puede realizarse a través del número de WhatsApp 656-375-3610, anexando fotografías o videos que permitan ubicar el punto exacto del incidente.

La J+ continuará las revisiones para garantizar el uso responsable y legal del recurso, en beneficio de los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Aprueban diputados Ley de Aguas en lo general; prevé hasta ocho años...

Donan alumnos de la UACJ más de 2 mil 500 chamarras al...

Pide Vialidad conducir con precaución por obras de la JMAS en Colector...

Buscan legisladores que continúen beneficios fiscales y se concreten más oportunidades de...

Cae otro involucrado en el doble homicidio en Parajes de Oriente; le...

Trabaja la J+ en extracción de aguas negras en Villas de Alcalá;...

Juárez noticias All Right Reserved.