Como parte de los recorridos diarios que realizan los Guardianes del Agua en distintos sectores de la ciudad, este miércoles se detectó una toma clandestina en un predio en construcción ubicado en el cruce de las calles Mesa Central y Custodio de la República.

El personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez procedió al corte del suministro y dejó un acta de hechos, para que, el responsable del predio acuda al organismo a realizar los trámites correspondientes.

Gerardo Soto, integrante de los Guardianes del Agua, explicó que este tipo de situaciones se presentan cuando se utiliza el servicio sin cumplir los requisitos.

“Están usando agua, sin cubrir los requisitos, se requiere pasar por el proceso de factibilidad para que la Junta, le diga al usuario que tiene dotación de agua y que en su momento tiene la capacidad para sacar el drenaje, luego de que se cumpla con este trámite, se debe acudir a Registro de Usuarios, para hacer la contratación”, señaló.

La J+ hace un llamado a la comunidad para que, antes de iniciar cualquier construcción, se realicen los trámites necesarios para la contratación del servicio de agua potable y saneamiento, con la finalidad de evitar sanciones.

Se recuerda a la ciudadanía que cualquier reporte relacionado con anomalías, fugas o desperdicio del recurso puede realizarse a través del número de WhatsApp 656-375-3610, anexando fotografías o videos que permitan ubicar el punto exacto del incidente.

La J+ continuará las revisiones para garantizar el uso responsable y legal del recurso, en beneficio de los juarenses.