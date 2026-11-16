El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar este lunes con imponer “fuertes aranceles a México” si no frena las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.

Cuestionado sobre la caravana de migrantes, Trump dijo a periodistas que “no se les permitirá entrar. México los detendrá”.

El mandatario estadounidense subrayó que “ellos [el gobierno mexicano] dijeron que los detendría”.

Luego, amenazó: “Si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”.

Una caravana de unas 600 personas que avanzaba por Chiapas se disolvió, después de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional les ofrecieran información sobre las leyes migratorias estadounidenses y opciones de estancia o empleo temporal en México.

Otra caravana con más de un centenar de migrantes partió el domingo a pie desde Honduras, con destino a hacia Estados Unidos, pese a las advertencias de Trump.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ya advirtió que las caravanas que “crucen ilegalmente” enfrentarán consecuencias legales. “Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre”, publicó en su cuenta de X.

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que 24 caravanas de migrantes se han disuelto en el sur del país desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

“Hoy nos informó la Secretaría de Gobernación, son veinticuatro caravanas desde la llegada del presidente Trump al gobierno (…) que se han desintegrado, digamos, las caravanas gracias a la información que se les ha dado de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos”, detalló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria señaló que las autoridades de su país han conseguido que los grupos se disuelvan mediante labores de información y atención a los migrantes, a quienes se les advierte sobre las restricciones de ingreso establecidas por el gobierno estadounidense.

Sheinbaum precisó que la mayoría de estas caravanas se han desintegrado en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y que ninguna de las anteriores ha logrado avanzar más allá de Oaxaca, también en el sur del país.

“La mayoría se quedan en Chiapas al darles la información y la atención que se requiere para informarles que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos”, explicó.

El jueves, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no frenaba el paso de los migrantes.

“¡Volvemos a empezar!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social. “Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato (YO NO ESTABA EN LAS PAPELETAS) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez”.

“¡No serán aceptados! méxico debe detenerlos, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE”, espetó.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con el que negocia nuevos términos de su tratado de libre comercio.

Buena parte de los productos que Estados Unidos importa de México no están sometidos a aranceles, salvo algunos como el acero y aluminio, que tienen un impuesto aduanero de entre 25% y 50%.

ElUniversal