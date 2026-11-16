Con el objetivo de fortalecer la seguridad enfocada en la zona norte del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por su titular, Luis Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades y representantes del Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, con la finalidad de revisar a detalle la estrategia de seguridad en materia fronteriza.

La sesión se llevó a cabo durante el viernes en la Torre Centinela, donde el Secretario encabezó el encuentro en el que se evaluaron las principales áreas de oportunidad para fortalecer el frente común binacional, enfocado principalmente en materia migratoria, rubro en el cual la SSPE mantiene acciones permanentes para hacer de Ciudad Juárez y de la zona norte una región más segura.

Al respecto, el Secretario Luis Aguirre destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros que permiten reforzar los lazos de colaboración y coordinación interinstitucional. Señaló que el trabajo conjunto y el intercambio de información son fundamentales para consolidar estrategias más efectivas que garanticen la seguridad en ambos lados de la frontera.

Uno de los puntos clave de la sesión fue la revisión, con el personal del Consulado, de los resultados obtenidos por la Estrategia de Seguridad Centinela, implementada en todo el estado, y su impacto para contener delitos como el tráfico de armas y el tráfico de drogas, que inciden directamente en la seguridad fronteriza.

Finalmente, representantes de la Policía del Estado y del Consulado de los Estados Unidos acordaron dar continuidad a estas acciones bilaterales, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación, inteligencia y operatividad conjunta en beneficio de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en la región fronteriza.