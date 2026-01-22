La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, inició la obra de reposición de tubería sanitaria en las colonias Satélite I, Satélite II, Era del Valle, Rincones de Satélite y Jardines de Satélite.

Con este proyecto se contempla la instalación de más de 4 mil 600 metros de tubería sanitaria, de distintos diámetros, sustitución que permitirá resolver los constantes regresos de descargas de drenaje al interior de los domicilios y malos olores, así lo explico la ingeniera Flor Pérez, supervisora de la JMAS.

“Se va a llevar a cabo la reposición de drenaje de la zona Satélite, en beneficio de la población, debido a que la tubería existente ya está muy dañada, se va a instalar tubería nueva de material PVC, de 8, 10, 12 y 15 pulgadas, ayudando a que el drenaje fluya de manera correcta”, señaló.

La obra tendrá una duración aproximada de 9 meses y representa una inversión por parte de la Junta de Agua y Saneamiento, superior a 40 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 2 mil 350 habitantes de este sector de la ciudad.

La JMAS reiteró su compromiso de continuar trabajando en el mejoramiento de la infraestructura sanitaria, con proyectos que mejoren la calidad de vida de los juarenses.